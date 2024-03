Cede la Statale, chiusa una corsia 

Una crepa si è aperta ieri nel tratto della Statale 126 che attraversa il centro abitato di Guspini all’altezza dell’ex scuola Sanna: lo smottamento del fondo stradale, profondo oltre 80 centimetri e largo trenta si è aperto accanto a un tombino dello scarico delle acque e ha causato la chiusura di una parte della carreggiata costringendo gli automobilisti a viaggiare a senso unico alternato.

Il sopralluogo

Il cedimento potrebbe essere legato agli imponenti lavori di canalizzazione, che alcuni anni fa avevano impegnato la circolazione stradale per alcuni mesi. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti che hanno subito avvertito i vigili urbani. L’ufficio tecnico comunale ha prontamente transennato la strada e posto la segnaletica stradale idonea nei due sensi di marcia limitando la velocità a soli 10 km orari. Dall’ufficio di via Gramsci fanno sapere: «Stiamo verificando il cedimento stradale che si è riscontrato all’incrocio fa via Mazzini e via Volta, i tecnici stanno facendo controlli per capire se si sia trattato di un semplice smottamento del terreno oppure se il cedimento sia stato causato da perdite d’acqua che scorrono nel tunnel sotterraneo».

Ennio Sanna, un pensionato residente in via Mazzini a poca distanza dal punto in cui si è verificato lo smottamento dice: «I lavori del canalone interrato furono fatti molto in fretta in quanto il cantiere aveva bloccato tutta la strada. Per recarsi ad Arbus bisognava percorrere diverse strade del centro storico e questo provocava malcontento. I lavori servivano, da molti anni venivano rinviati proprio perché avrebbero causati disagi ai residenti e alla circolazione. L’impresa che realizzò i lavori veniva quotidianamente sollecitata a terminare l’opera idraulica. In questa strada il volume d’acqua che si riversa è notevole perché affluiscono tutti gli scarichi “de bingiasa de susu” e in parte de su Montixeddu. È una strada molto frequentata da veicoli in transito, da pedoni e in certe ore da molti studenti che si recano a scuola», conclude Sanna.

La viabilità

Attualmente lungo la strada interessata dal cedimento, che collega Guspini con Arbus, la circolazione si svolge a senso unico alternato e questo provoca rallentamenti alla circolazione già messa alla prova dai lavori nel gruppo semaforico posto nelle vicinanze fra Via Mazzini, via Dante e Via Sanna attualmente fuori servizio.

