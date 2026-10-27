Cede la ringhiera: anziana gravissima 

La presa che viene a mancare e la caduta nel vuoto per quattro metri. È accaduto tutto in un attimo, ieri mattina a Nule, quando la 78enne Rimedia Cocco si è affacciata dal balcone dell’abitazione di una sua parente, al primo e ultimo piano di un immobile in via Carlo Alberto. Secondo una prima ricostruzione, la donna è uscita sul terrazzo, forse impegnata in attività domestiche, quando si è sporta appoggiandosi così alla ringhiera. Senza di certo sospettare che il parapetto, che avrebbe dovuto proteggerla, non era più in grado di farlo e infatti, sotto il peso dell’anziana, cede di schianto. La signora, sorpresa, perde l’equilibrio e non ha il tempo di afferrare un altro appiglio, precipitando nel cortile interno dove atterra, sembrerebbe, con il petto e il volto. Terribile l’impatto per la donna che perde subito conoscenza mentre i suoi parenti danno l’allarme.

Sul posto arrivano gli operatori del 118 che possono soltanto constatare la gravità della situazione testimoniata anche da una estesa macchia di sangue presente sulla superficie. Per fare in fretta si attiva l’elisoccorso Areus con cui trasportare la vittima verso l’ospedale San Francesco di Nuoro, dove viene ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. La 78enne ha subito un importante trauma cranico-facciale e i medici decidono così di procedere con la sedazione e di indurre il coma farmacologico monitorando la situazione clinica. Intanto in via Carlo Alberto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Bono che adesso indagano su quanto accaduto. (e.fl.)

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