Cede il tetto di una palazzina Iacp: isolata l’area 

Paura nella serata di ieri a Tempio per il cedimento strutturale di un edificio ex Iacp. Dopo le 17 alcune persone hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Europa Unita, a ridosso della circonvallazione della cittadina gallurese. L’allarme è stato lanciato dopo il cedimento di parte del tetto di una palazzina. La struttura ha collassato e in un locale sono caduti grossi frammenti di cemento e calcinacci. Il personale dei Vigili del Fuoco di Tempio ha provveduto a fare uscire tutte le persone presenti in tre appartamenti, fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Quindi l’immobile è stato sottoposto a una prima verifica ed è stato necessario isolare l’intera area per il rischio di altri crolli. I Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di evacuazione di tre famiglie ed è stato immediatamente informato il Comune di Tempio per il necessario supporto alle persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Sono iniziate le indagini per stabilire le cause del crollo e soprattutto per verificare l’agibilità dell’immobile. Nei mesi scorsi un episodio simile si era verificato in via Fratelli Rosselli, sempre a Tempio, e, anche in quel caso, si era reso necessario lo sgombero di tre appartamenti per il crollo di parte di un tetto.

