Cede il tetto di una casa, rischio di crollo in via Roma 

Il tetto in tegole si è distaccato scivolando verso il basso, e rischia di cadere sulla strada. Succede a Serramanna, al civico 97 della centralissima via Roma. Con un’ordinanza, il sindaco di Serramanna Gabriele Littera intima ai proprietari di mettere in sicurezza lo stabile per evitare pericoli per la pubblica incolumità.

L’atto del primo cittadino segue di poco tempo uno analogo riguardante la stessa via Roma, dove una delle case tipiche rischiava di crollare sulla strada. Si evidenzia ancora una volta lo stato di precarietà del grande patrimonio abitativo del centro storico di Serramanna, costituito da abitazioni in ladiri, che fanno i conti con gli agenti atmosferici (le piogge abbondanti di maggio e inizio giugno hanno accentuato il fenomeno) e l’incuria.

«Non in questo caso specifico, trattandosi di un edificio non in terra cruda, ma il centro storico, che rappresenta la storia nostra, per certi versi mostra la sua anzianità e fragilità», conferma il sindaco Littera, che negli ultimi giorni ha firmato due ordinanze (“Misure urgenti a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio architettonico del centro abitato”, l’oggetto), che riguardano edifici e pericolo crollo proprio della via Roma.

Via Roma (dove il crollo del tetto di una casa, oltre dieci anni fa, per poco non uccise l’inquilino), via D’Arborea, via Serra, piazza Matteotti: ecco la mappa della fragilità delle case in ladiri di Serramanna.

