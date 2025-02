Cede il terreno, allarme in periferia 

Il sottosuolo della città ogni tanto presenta il conto. E quando le cause non sono le gallerie minerarie, sono allora i canali dei corsi d’acqua irreggimentati, anche di recente. È il caso dei cedimenti che da qualche settimana si stanno verificando a margine della rotonda di Is Gallus (sulla strada statale 126) e il parcheggio esterno di due grossi centri commerciali.

Il terreno

Il primo collasso circa due mesi fa quando è sprofondato pesantemente il terreno di riporto nel tratto in cui riemerge all’aperto il rio S’Acqua Stanziaria (chiamato nel 1948 canale di bonifica) che più avanti lambisce il Pip, supera le colline di sterili minerari e va verso l’agro di Matzaccara. Il cedimento è avvenuto a una trentina di metri dal vecchio ponte costruito in trachite su cui correva la ferrovia. Il crollo aveva costretto all’intervento anche i vigili del fuoco sia perché si era creata un’autentica voragine e poi perché si erano completamente disarticolate le giunzioni in lamiera delle tubature. Ora l’ammasso informe di metallo è accatastato a pochi metri dal sito in attesa di essere smaltito. Lo smottamento, e il successivo scavo, è stato talmente importante che sul fondo si nota la roccia nuda. Da quel punto e verso la città il canale ridiventa interrato perché sopra c’è sia la strada che il parcheggio (interno ed esterno) dei centri commerciali. Ed è proprio sull’asfalto che si notano altri tre cedimenti. Due sono notevoli (uno è transennato) ma distanti dal percorso interrato del ruscello. Il terzo è forse in fase di cedimento iniziale e risulta sulla perpendicolare del corso d’acqua. La zona appare comunque in sicurezza.

Nonostante le vecchie e attendibili cartine minerarie dimostrino che nel sottosuolo del territorio comunale di Carbonia sia presente un groviglio di gallerie, il fatto che siano profonde (o comunque non così superficiali) porta gli esperti a ritenere che i tratti collassati vicino alla 126 non siano imputabili al passato minerario. «Siamo dinanzi a una canale di drenaggio intubato – analizza Mauro Villani, storica guida del Museo del carbone, uno dei massimi conoscitori delle dinamiche minerarie – che ha ceduto e si è disarticolato o perché magari mal collegato sin dall’inizio oppure perché ha sopportato un peso eccessivo, o magari perché sono trascorsi molti anni, non era stato consolidato bene e allora è normale che avvengano i cedimenti». Probabile che sia stato realizzato negli anni Ottanta, finalizzato all’edificazione del capannone dei mercati generali. Il Comune segue e monitora la vicenda: l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti afferma che «uno dei centri commerciali ha ripristinato lo scolo».

RIPRODUZIONE RISERVATAi8i