Cede il solaio, sfiorata la tragedia 

Attimi di paura ieri sera poco dopo le 21 in via Cassiodoro: da un solaio della casa al civico 8 si sono staccati dei pesanti calcinacci che hanno colpito l’inquilino, Cesare Usai. Per l’uomo una brutta botta alla testa e una ferita al volto: soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Brotzu, dopo l’allarme iniziale ieri notte le sue condizioni venivano date per meno gravi di quanto sembrasse. Ha riportato un trauma cranico-facciale e ieri notte c’era riserbo sulla prognosi ma non correrebbe pericolo di vita.

I soccorsi

Le circostanze in cui si è verificato il crollo ieri notte non erano chiarissime. Si sa che la richiesta di aiuto è scattata intorno alle 21,10. In via Cassiodoro, una tranquilla traversa della trafficatissima via Giuseppe Zuddas, sono arrivati vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri di della Stazione di Monserrato e del Nucleo radiomobile di Quartu Sant’Elena.

L’equipaggio del mezzo di soccorso ha prestato le prime cure all’uomo, che è stato successivamente caricato a bordo e trasportato d’urgenza al Brotzu per tutti gli accertamenti necessari in caso di traumi cranici. Viste le circostanze, è stata inevitabile l’assegnazione del codice rosso, riservato ai casi gravi.

Le cause