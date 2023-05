Cede il solaio, chiuse le Elementari 

Scuola primaria chiusa fino a nuove disposizioni. Il cedimento di una parte del solaio della palestra ha fatto scattare subito l’allarme e il sindaco Gian Giuseppe Vargiu non ha avuto esitazioni nell’emettere l’ordinanza. Ieri sera intanto una ditta specializzata ha effettuato un nuovo sopralluogo poi sarà il collaudo statico a stabilire la reale situazione dello stabile di via Umberto e gli eventuali interventi. «Noi ci stiamo già attivando per trovare una soluzione – spiega il sindaco – le lezioni sono sospese fino a mercoledì, poi le classi saranno ospitate in altri locali».

Il crollo

Sono stati i bidelli giovedì a trovare una parte di intonaco per terra nella palestra. Immediatamente sono stati avvisati il sindaco e i tecnici per le necessarie verifiche. «Una porzione del vecchio solaio ha ceduto facendo finire a terra parte delle pignatte – ha spiegato il sindaco – il cedimento è piuttosto limitato, dovrebbe essere avvenuto alle prime ore del mattino o di notte, quando nella scuola non c’era nessuno». Subito l’area è stata interdetta, sono state avviate le verifiche ed è stata emessa l’ordinanza di chiusura. «In base all’esito del collaudo potremo capire l’entità del danno e attivarci subito per la messa in sicurezza dell’istituto».

Lezioni

Nel frattempo gli alunni faranno una breve vacanza ma da mercoledì tutti di nuovo a scuola. «Tre classi saranno ospitate nei locali della scuola media, le altre due al Centro polifunzionale – aggiunge il sindaco – si riprende mercoledì perché quell’istituto è sede di seggio elettorale».