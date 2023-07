Cede il ramo  di un albero in via Cugia 

Un grosso ramo si è staccato da un albero ieri pomeriggio in via Cugia finendo su una pensilina del Ctm e, per fortuna, non ha colpito alcuna auto in transito.

L’albero, che si trova nel cortile del liceo classico Dettori, ha iniziato a scricchiolare poco prima di schiantarsi al suolo. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’albero e provveduto alla pulizia della strada.

Un episodio simile si era verificato alle cinque del mattino del 15 marzo scorso quando un grosso ramo si era staccato da un albero secolare e aveva schiacciato un'edicola tranciando anche i cavi dell'energia elettrica e del filobus. Fortunatamente anche in quel caso nessuno era rimasto ferito ma sarebbve potuta essere una tragedia se il ramo si fosse staccato poco dopo, quando il titolare dell’edicola era arrivato nel suo chiosco. Eppure gli alberi della sono – o almeno dovrebbero essere – sotto controllo.

RIPRODUZIONE RISERVATA