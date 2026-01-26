Cede il lastricato: «Stop a camion e furgoni» 

Il lastricato dei bastioni antichi appare oggi come un campo di battaglia: pietre sconnesse, avvallamenti, segni evidenti di un logoramento che non può più essere ignorato. Una situazione che ha fatto scattare la protesta dei residenti del centro storico, esasperati dal continuo passaggio di mezzi pesanti nelle strette vie acciottolate del quartiere. Ieri, sul lungomare, l’amara sorpresa: la pavimentazione del tratto compreso tra la torre di Sulis e la torre di San Giacomo appare fortemente danneggiata, un vero e proprio percorso di guerra.

Il Comune è intervenuto posizionando delle transenne per deviare il flusso delle auto, ma per i residenti si tratta solo di una misura tampone. Il vero nodo, spiegano, è rappresentato dal transito continuo di camion e mezzi pesanti autorizzati a entrare nelle vie del centro per operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature. Una pressione costante che finisce per compromettere una pavimentazione storica non progettata per sostenere pesi di questo tipo. Il presidente del comitato “Alguer Vella”, Salvatore Scala, da tempo chiede l’individuazione di due o più aree dedicate al carico e scarico merci ai margini del centro. «Si tratta di fare a piedi poche decine di metri - spiega Scala - invitando i corrieri a utilizzare carrelli. Non si può continuare a maltrattare il centro storico con continui transiti su gomme». (c.fi.)

