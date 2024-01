Il freno a mano non ha retto e una Lancia Ypsilon è rimasta in bilico sul ciglio della banchina del porto di Bosa marina, con una ruota anteriore posata sugli scogli. Immediato l’intervento del personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Bosa che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che nel primo pomeriggio hanno messo in sicurezza l'auto e l’hanno recuperata.