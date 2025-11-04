VaiOnline
Tempio.
Cede il controsoffitto in Tribunale 

Evacuazione del secondo piano del palazzo di giustizia per il cedimento di una porzione del controsoffitto, la misura è stata adottata ieri mattina a Tempio, in via precauzionale, prima di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 13 nel corridoio di ingresso della Sezione Civile i pannelli del soffitto hanno ceduto e sono finiti sul pavimento, quindi dallo squarcio che si è aperto nella struttura a “quadrotti” è scesa acqua abbondante. La “cascata” che scendeva dal controsoffitto ha allagato il corridoio e alcune stanze. L'acqua è arrivata agli uffici che si affacciano sul corridoio e non c’era alcuna possibilità di fermarla. Le persone che si trovavano al secondo piano dell’edificio sono state invitate a uscire, dipendenti del Tribunale e utenti. L’operazione è stata condotta in modo ordinato e nel giro di pochi minuti tutta la Sezione civile del palazzo di giustizia era vuota. Il personale della vigilanza ha provveduto a informare subito la presidente Caterina Interlandi. Si è temuto che anche altri pannelli cedessero e il piano è stato liberato. Fortunatamente al momento del crollo nessuno era nel corridoio. Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno effettuato dei controlli per individuare la causa del cedimento. Una perdita d’acqua, forse dall’impianto di condizionamento d’aria, ha riempito pericolosamente tutto il vuoto del controsoffitto facendolo collassare.

