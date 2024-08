Cede cocaina a un giovane:  27enne nei guai 

Quando i poliziotti sono passati in una stradina di Pirri hanno notato un uomo che parlava con il conducente di un’auto, allontanarsi alla vista della pattuglia. È iniziato un breve inseguimento a piedi con gli agenti della Squadra volante che hanno bloccato il giovane: aveva con sé otto bustine di cocaina (quattro grammi in tutto). Immediato il controllo anche nella vettura a disposizione di un 27enne: i poliziotti hanno recuperato 200 euro e cinque grammi di cocaina. Il conducente, Andrea Perra, sospettato di aver ceduto la droga poco prima al giovane scappato a piedi, è stato portato a casa per una perquisizione che ha portato al sequestro di oltre duemila euro. Il 27enne è stato così arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, Perra, difeso dall’avvocato Fernando Vignes, ha ottenuto i termini a difesa: il giudice ha disposto l’obbligo di firma e fissato la prossima udienza al 10 ottobre.

