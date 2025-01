Cecilia Sala, l’Italia chiede all’Iran la liberazione immediata 

«Garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala» e la sua «liberazione immediata». È quanto l'Italia chiede a Teheran in una nota verbale che la Farnesina, attraverso l'ambasciatrice Paola Amadei, ha consegnato al governo iraniano. Un atto formale che segna la strategia portata avanti in questi giorni dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dalla premier Giorgia Meloni, oltre che dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Un colpo di acceleratore per arrivare ad una rapida e positiva soluzione del caso iniziato con l'arresto della giornalista il 19 dicembre scorso.

L'Italia chiede, in primo luogo, che alla detenuta vengano assicurate le migliori condizioni nel penitenziario di Evin, dove la 29enne è rinchiusa da 13 giorni, con la possibilità di fornirle generi di conforto. Sul punto fonti della Farnesina fanno notare che «i tempi e le modalità di detenzione saranno una indicazione univoca delle reali intenzioni e dell'atteggiamento del sistema iraniano nei confronti della Repubblica italiana». Tra le richieste trasmesse alle autorità di Teheran anche quella di un nuovo incontro tra l'ambasciatrice e la detenuta dopo quello del 27 dicembre. «Spero che possa esserle concesso in tempi rapidi», ha affermato il ministro Tajani ribadendo che si sta «lavorando con grande discrezione per risolvere questo intricatissimo problema». Al momento le contestazioni mosse alla giornalista appaiono generiche, a conferma che l'obiettivo delle autorità iraniane è quello dello scambio con Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino arrestato a Malpensa il 19 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti.

