Cecia, cuore di mamma: «L’augurio ad Alessandra? Prima di tutto la salute» 

Al terzo giorno (dopo le elezioni vittoriose) si riposò. Smaltita la frenesia del dopo voto, Alessandra Todde si è concessa ieri una giornata dedicata, almeno in parte, al riposo. Per ora la neo presidente della Regione è rimasta a Cagliari, dovrebbe ritornare nella sua Nuoro solo nel fine settimana; nella città di residenza la aspetta la madre, Francesca Gandolfi, per tutti Cecia, che le è stata di sostegno per tutta la campagna elettorale tanto che per la chiusura definitiva, venerdì scorso a Cagliari, la candidata del Campo largo l’aveva voluta accanto a sé sul palco.

«Carattere forte»

Anche per la signora Gandolfi, ovviamente, sono stati giorni di grande emozione, forse di preoccupazione. Ma alla fine di incresibile gioia, visto l’esito della sfida contro il leader del centrodestra, Paolo Truzzu: «È vero, ho gioito», conferma la donna, che poi racconta quel che prova quando sente parlare la figlia in televisione, cosa diventata ormai abituale. «Sento che parla col cuore, quello che dice lo dice col cuore. Lo sente proprio», riflette “Cecia”. «Più che il sogno di diventare presidente», prosegue, ripensando alla scelta di Alessandra di candidarsi, «le piaceva l’idea di servire la Sardegna. Non è l’ambizione di raggiungere posti di potere a muoverla, è lo spirito di servizio».

Per descrivere la personalità della figlia, Gandolfi riferisce che «ha un carattere molto forte, non lo nego. Un po’ come il mio. È molto decisa nelle sue cose». Ma la prima governatrice sarda è anche una donna capace di grandi tenerezze e passioni, in particolare quella per i cavalli: «Quella gliel’ha trasmessa il nonno», riprende la mamma. «Lei li ha presi quando viveva a Monza. Una volta siamo andati lì a trovarla e l’abbiamo scoperto... Ci ha detto: ora vi porto in scuderia per vedere i miei cavalli. Ma era una “malattia” che aveva fin da quando era bambina».

Se le si chiede quale augurio si sente di fare a sua figlia, Francesca Gandolfi risponde come farebbe ogni genitore, senza pensare in prima battuta a particolari successi pubblici ma alle esigenze basilari: «Prima di tutto le auguro la salute. Poi, corretta com’è e per come è abituata, non credo che ambisca a grandi onori. E credo anche che questa sia la cosa più grande». Che sia diventata presidente della Regione «per me, come mamma, è già una cosa enorme. Ma penso anche per lei».

L’agenda

Nell’attesa di riabbracciare la madre tra pochi giorni, Alessandra Todde riprenderà oggi il lavoro per organizzare l’avvio del suo mandato da presidente (ma anche ieri, in realtà, ha avuto qualche colloquio telefonico e non solo). La giornata si aprirà con altre due interviste sui media nazionali: Rtl 102.5 alle 8.45, Agorà su Raitre alle 9.15. Dopodiché, è previsto un confronto con lo staff per un'analisi più approfondita del voto e qualche ragionamento sulle prime cose da fare. Una, a dire il vero, si sa già: la prossima settimana, come annunciato, Todde volerà in Abruzzo, per dare una mano alla campagna elettorale di M5S e Pd a sostegno del candidato governatore del Campo largo, Luciano D’Amico.

