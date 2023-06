Ceci, lenticchie, fave Oggi le degustazioni 

Dopo il rinvio per maltempo, oggi la 21esima edizione della “Sagra dei legumi”, organizzata dalla Pro Loco col sostegno del Comune. Le degustazioni di piatti a base di ceci, lenticchie, fave e cicerchie saranno itineranti: alle 13 in piazza Mercato, piazza Mazzini e via Cagliari. Altra degustazione alle 18.30 nella piazzetta Mazzini e via Cagliari. Non solo la sagra ma anche tanti eventi collaterali. Alle 9 la corsa di orientamento. Alle 10.30 la mostra mercato di arti, mestieri e prodotti tipici per le vie del paese. Alle 11.30, e alle 15, nella casa Museo, proiezione di foto e video su “Albagiara e il suo territorio”, a cura di Eligio Testa, e visita guidata. Dalle 16 sfilate ed esibizione di musicisti e sbandieratori. A seguire la rievocazione del matrimonio medioevale di Adelasia di Torres ed Enzo di Svevia e spettacolo di giocoleria. Alle 19, infine, musica e balli della tradizione sarda. ( g.pa. )

