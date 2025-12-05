VaiOnline
Nuoto.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Ceccon oro nei 100 dorso Quadarella, altro argento 

Lublino. Il primo oro individuale agli europei di Lublino porta il nome di Thomas Ceccon. L'Italnuoto continua lo show in Polonia anche con il campione olimpico che in vasca corta vince i 100 dorso in 49”29, miglior tempo della carriera. Battuti il francese Mewen Tomac e il britannico Oliver Morgan. «Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso», le parole del 23enne azzurro, primatista del mondo in vasca lunga. Torna sul podio, dopo il secondo posto con primato nei 400 stile, anche Simona Quadarella, argento negli 800 stile libero con il record italiano di 8'03”00 che cancella lo storico 8'04”53 “gommato” di Alessia Filippi a Rijeka 2008. Davanti all'azzurra ancora la tedesca Isabel Gose. A completare il tris di medaglie, il bronzo di Michele Busa nei 100 farfalla: il 24enne romagnolo nuota in 49”21. «Un bronzo che mi ripaga di qualche delusione avuta in questi giorni», racconta Busa, settimo nei 50. E vola in finale dei 100 stile libero Sara Curtis: lo fa con il miglior tempo che è anche record italiano di 51”29 che migliora il 52”10 di Federica Pellegrini datato 2019. «Sapevo di avere questo tempo nelle gambe e volevo scendere sotto ai 52” a tutti i costi. In finale partirò dalla corsia quattro, sapendo che saranno decisivi gli ultimi venticinque metri. Sono felice perché sta andando tutto bene in questo europeo». La piemontese ha raccolto finora l'oro con la 4x50 mista mixed, quello con record del mondo con la 4x50 sl mixed e argento con la 4x50 sl.

