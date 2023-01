Ceccon, l’arte della calma 

«Mi era capitato di partecipare a un camp di una settimana a Lignano Sabbiadoro dove ci si allenava e ci si divertiva, non ricordo chi fosse l’istruttore. Sono situazioni belle, sei con gli amici, conosci altre persone, nuoti, giochi e ti diverti. Non è proprio come questa cosa che abbiamo fatto qui che è soltanto mezza giornata, però qui io vengo con i miei allenatori e loro possono spiegare qualche “trucchetto” e quale percorso ho fatto io. Magari con qualche esercizio che per un ragazzino che sta iniziando di sicuro è importante».

Un gigante all’Atlantide. Le piscine della società natatoria a Elmas e Dolianova hanno ospitato l’edizione 2023 di Fast Lane, il clinic di nuoto “di e con” Corrado Sorrentino e Cristina Chiuso ed è stato il pluricampione europeo e mondiale e primatista del mondo, Thomas Ceccon a confrontarsi con gli atleti sardi. Agonisti, master, ma soprattutto giovani che hanno potuto beneficiare anche della presenza degli allenatori del fuoriclasse veneto, Anna Vallarsa e Alberto Burlina.

Ceccon, come ha trovato le giovani promesse sarde?

«I ragazzi li ho trovati buoni. Certo io non sono un allenatore che vede subito tutto, però anche se sono piccoli qualcuno c’è. Ma quanto mi sono divertito!»

E quando aveva la loro età?

«Mi era capitato di partecipare a un camp di una settimana a Lignano Sabbiadoro dove ci si allenava e ci si divertiva, non ricordo chi fosse l’istruttore. Sono situazioni belle, sei con gli amici, conosci altre persone, nuoti, giochi e ti diverti. Non è proprio come questa cosa che abbiamo fatto qui che è soltanto mezza giornata, però qui io vengo con i miei allenatori e loro possono spiegare qualche “trucchetto” e quale percorso ho fatto io. Magari con qualche esercizio che per un ragazzino che sta iniziando di sicuro è importante».

Molti, anche bravi nelle categorie giovanili, poi si fermano arrivati a livello assoluto: cosa serve per superare il punto critico?

«Posso fare un esempio: del campionato italiano Esordienti al quale partecipai io non nuota più nessuno ed era gente che stravinceva, che faceva “temponi”. Probabilmente quei ragazzi erano già strutturati fisicamente, si allenavano tanto. Ma da lì dopo un certo punto non vai più avanti. Spesso chiedevano ai miei allenatori perché a 15 anni non vincessi. Sono stati bravi loro a non avere fretta: con calma si fa tutto, seguendo una progressione negli allenamenti o in palestra. Certo, io sono stato sempre forte ma da giovane non sempre capisci chi poi potrà vincere le medaglie tra gli assoluti. E pochi ci riescono e, soprattutto, hanno un percorso tracciato dall’inizio».

Perché si smette?

«Perché si nuota troppo, e alla fine ti stufi. Ho conosciuto Esordienti che facevano tripli allenamenti, vincevano tutto: e poi? Bisogna capire anche i propri limiti, anche se continuare a nuotare quando le tue prestazioni calano non è semplice. Magari qualcuno continua a nuotare solo perché gli piace, mentre studia all’università. Ma se fai solo nuoto e in mano non hai niente, un diploma o qualcosa altro, prima o poi devi fare una scelta».

E Ceccon per cosa nuota?

«Bella domanda… intanto per sopravvivere. Molti non lo dicono ma io lo faccio anche per pagarmi da mangiare, l’affitto eccetera. E poi perché mi piace, nuotare mi fa star bene. Certo, magari anche io non è che tutte le mattine abbia voglia di andare, ma chi è che anziché svegliarsi alle 6 non vorrebbe dormire sino alle 10 e non far niente tutto il giorno? Io per primo. Nuotare a me piace e finché mi piace continuerò a farlo. E poi c’è la passione, guardo tutte le gare in giro per il mondo, i risultati».

Lei è due metri: l’altezza è una caratteristica necessaria nel nuoto moderno, un po’ come nel tennis?

«Oggi va molto questa cosa di essere alti e magrolini, come Popovici che fa tempi assurdi. Va di moda così. Una volta erano tutti dei “bestioni”, oggi anche chi fa i 100 può andare forte anche se è magro. Certo, essere alti aiuta, però oltre una certa altezza si rischia di essere scoordinati. Io ho faticato perché sono cresciuto 15 centimetri in un anno e ho dovuto cambiare nuotata perché non ci capivo più niente».

L’Italia è diventata una superpotenza? Perché?

«Ci sono due motivi validi al 50 per cento: intanto ricordiamoci che mancano i russi e in certi casi mancavano altri atleti forti. Questo da un lato un po’ mi dà fastidio, dall’altro non nascondo che un pochino (diciamo un 10%) sono contento se manca qualcuno più forte di me. Abbiamo vinto tanto per quello. Punto. Dall'altra parte, però, siamo tanti bravi e giovani. Io sapevo che questi ragazzi avevano molto margine».

Conosce Corrado Sorrentino, che cosa pensa del suo giro della Sardegna?

«L’ho conosciuto anni fa, attraverso amici comuni e mi fa piacere rivederlo. Ma vedere quello che ha fatto, soprattutto per me che non amo nuotare in mare aperto, sentire che faceva 15 km al giorno controcorrente… posso soltanto alzare le mani di fronte a un’impresa del genere. Lo ammiro molto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata