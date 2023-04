Cecchinato è super Marocco, Musetti ko 

Marco Cecchinato si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 di Estoril. Il siciliano ha battuto 7-5, 7-6 lo spagnolo Davidovich Fokina. Nel primo set, break decisivo nel dodicesimo game. Nel secondo, avanti 4-2, si è fatto recuperare, ma non ha mollato, conquistando il tie break 7-5. Oggi contenderà un posto in finale al serbo Miomir Kecmanovic.

A Marrakech

Doppia sconfitta azzurra nei quarti dell'Atp 250 di Marrakech. Male Lorenzo Musetti, che ha perso 6-3, 1-6, 6-4 contro il francese Alexandre Muller. L'italiano ha perso il primo set cedendo il servizio a zero nel sesto gioco. Dopo un 6-1, 3-1 che faceva pensare a una vittoria agevole, Musetti si è incartato, facendosi recuperare fino alla sconfitta al terzo match point. Anche il qualificato Andrea Vavassori, è stato eliminato, dal britannico Daniel Evans per 6-3, 7-5. Nel secondo, set avanti 5-3, l'italiano ha perso quattro giochi consecutivi e si è arreso.

Brancaccio ko

Si ferma nei quarti l'avventura di Nuria Brancaccio a Bogota. La portacolori el Tc Cagliari, alla sua prima volta in un quarto di un torneo Wta 250, è stata sconfitta 6-3, 6-2 dalla tedesca Tatjana Maria. Da lunedì, Nuria entrerà per la prima volta nella Top 200 mondiale.