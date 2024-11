Cecchettin a Valditara: parliamo con dati alla mano 

ROMA. Il ministro Giuseppe Valditara rimane il protagonista, suo malgrado, del dibattito sulla violenza contro le donne. Ma dopo le violente polemiche dei giorni scorsi, si registrano aperture e precisazioni. Gino Cecchettin - padre di Giulia uccisa un anno fa dall’ex fidanzato - ha espresso il desiderio di confrontarsi «numeri alla mano» col ministro e la premier Meloni sul patriarcato (negato da Valditara) e sulla presunta relazione tra immigrazione illegale e violenze di genere. «La violenza va combattuta senza fare propaganda», ha aggiunto.

Valditara ha raccolto l’invito, perché «lo scopo comune è combattere ogni forma di violenza», e ha precisato di non avere mai detto che «il femminicidio è colpa degli immigrati». Ma una diversità di posizioni nel governo c’è: ieri ministra alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha detto: «Penso che il patriarcato esista. Esistono anche nuove forme, però certamente nel mondo occidentale le vecchie forme sostanzialmente si stanno slabbrando, sono in decadenza, resistono in altre culture e in altri Paesi». E la presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato: «Il patriarcato ha ancora delle radici ma per fortuna le lotte al femminile lo hanno destrutturato». Non solo: «I dati ci dicono ad oggi che i femminicidi riguardano uomini italiani. Però va fatta una riflessione profonda: sono in aumento i reati culturalmente e religiosamente orientati».

RIPRODUZIONE RISERVATA