«Cecce e Fosco, non si può morire così» 

Il luglio del 1985 fu un mese tragico per Samassi. Pochi giorni dopo la catastrofe della Val di Stava, che spezzò la vita di quattro giovani del paese, il 24 un altro lutto scosse la comunità: due samassesi, Fosco Paccagnin (27 anni) e Salvatore “Cecce” Bolliri (24 anni), morirono in un cantiere a Serramanna.

La tragedia

«Sono stati fulminati da una scarica elettrica da 15.000 volt, è stato come una sedia elettrica», racconta Luisangela Bolliri, moglie di Fosco e sorella di Cecce. «Nessuno poteva avvicinarsi o toccarli, si rischiava di prendere la scossa». Quarant’anni dopo, la ferita è ancora aperta. Non solo per la perdita improvvisa e crudele, ma anche per un processo che non ha mai portato a una vera giustizia. Quel giorno stavano scavando una buca, all’interno di un lavoro che coinvolgeva più ditte. Luisangela continua: «Cecce aveva chiesto a una ditta di spostare un trabattello che dava fastidio. Gli hanno risposto che non erano affari loro. Così si è messo a spostarlo da solo. Fosco l’ha visto in difficoltà ed è uscito ad aiutarlo. C’era dell’acqua, il trabattello ha toccato un cavo dell’Enel e non c’è stato nulla da fare». A ricostruire la scena fu Pino Porceddu, collega samassese coinvolto nell’incidente: «Forse lui ha preso una scossa più leggera. Si è salvato».

In tribunale

«Ci fu un processo, ma a cosa è servito? All’inizio gli imputati erano cinquanta. Ne hanno esclusi trenta, poi quindici. Alla fine hanno condannato il datore di lavoro e il geometra a tre anni con la condizionale. Hanno fatto ricorso, sono andati in Cassazione, ma sono stati sempre condannati. Eppure, non hanno pagato nulla». Nemmeno il risarcimento. «L’avvocato era contento di aver vinto la causa, diceva che i soldi sarebbero arrivati. Ma non ho ricevuto un soldo. Solo la pensione di mio marito. I soldi non riportano indietro chi è morto, ma almeno mi avrebbero aiutata a crescere i bambini. Il mio primo figlio aveva cinque anni e subito dopo la tragedia ho scoperto di essere incinta. Avevo paura: paura di ammalarmi, di non farcela. Pensavo: anziché lasciarne uno, ne lascio due. Non è stato facile. Mi dicevano: “Beata te che sei forte”. Ma cosa dovevo fare?».

Il lutto

Alla famiglia non fu neanche concesso di vedere subito le salme. «Quando li hanno raccolti, li hanno portati dal medico ma non c’era più niente da fare, erano già morti. Io e mia madre andammo in ospedale. Non ce li volevano far vedere, dovevano fare l’autopsia. Non mi hanno neanche fatto vestire mio marito. Quando li abbiamo visti portavano i segni della scossa che li aveva scaraventati lontano». Da allora, Luisangela non ha più avuto pace. «Sono passati quarant’anni, ma al pensiero crollo ancora. Non si può morire così sul posto di lavoro. Il giudice ha riconosciuto i colpevoli, ma a cosa è servito? Fosco e Cecce non sono tornati mai più».

