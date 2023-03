Ceccarelli-Jacobs  doppietta sui 60m 

Istanbul. È trionfo Italia. La finale dei 60 metri degli Euroindoor di Istanbul è il replay di quella dei campioni italiani di Ancona, con l'identico risultato: oro a Samuele Ceccarelli, 23enne di Massa, l'uomo nuovo dello sprint azzurro apparso quasi all'improvviso, e argento a Marcell Jacobs. campione in carica detronizzato, ma deluso non più di tanto («almeno la medaglia d'oro rimane in Italia, io ho dato tutto, il 110% e tanto di cappello a Ceccarelli»).

La doppietta azzurra è di un Ceccarelli che dopo il 6"47 della semifinale, terza prestazione mondiale dell'anno e quinta di sempre, in finale fa appena peggio e vince in 6"48 davanti a Jacobs (6”50). Terzo lo svedese Henrik Larsson (6”53), soltanto ottavo il britannico Reece Prescod (6”64).

L'uomo più veloce è quindi ancora azzurro, uno sprinter toscano che a 16 anni è passato all'atletica dal karate, e ora protagonista di un Europeo da sogno. La forza di Ceccarelli è stata di non aver sentito la pressione nonostante le aspettative e il fatto che fosse al debutto in Nazionale, fatto che di solito emoziona sempre.

La giornata è resa esaltante anche dalla medaglia d'argento nel triplo di Dariya Derkach, atterrata a 14,20. Una prova di maturità della trentenne azzurra, nata in Ucraina ma che vive in Italia da quando aveva 9 anni. Quarta Ottavia Cestonaro, con 14”08.

Oggi ultima giornata dell'Euroindoor, in gara almeno 7 azzurri nelle finali individuali del pomeriggio: nell'asta Claudio Stecchi, nel lungo Larissa Iapichino, sugli 800 metri Catalin Tecuceanu, Simone Barontini ed Eloisa Coiro, nell'alto Marco Fassinotti e Christian Falocchi, oltre alla staffetta 4x400 metri femminile.

