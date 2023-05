Ceas Aperti, l’ambiente da condividere 

Appuntamento oggi a Urzulei e Baunei con il progetto Ceas Aperti 2023, iniziativa che vede coinvolti 43 centri di educazione ambientale. Si aprono le porte alla cittadinanza con attività e laboratori, eventi dedicati all'ambiente e alla sostenibilità per rendere più consapevoli grandi e piccini della necessità di adottare uno stile di vita sostenibile per vivere in armonia con la natura.

A Urzulei nella sede del Ceas Supramonte è prevista oggi per tutta la giornata l'iniziativa «Tra boschi e grotte, tra storia e tradizione». A Baunei invece questa mattina al Ceas l'iniziativa VitaAmbiente. Domenica è la volta del Ceas Is tapparas di Perdasdefogu. In sede alle 10.30 il laboratorio rivolto ai bambini dai tre ai 14 anni «Vivere la natura tutti insieme!». Il pomeriggio dalle 16 lo stesso laboratorio è riproposto invece a chiunque volesse partecipare. Lo scopo del progetto è quello di scoprire, vivere e conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche dell'Isola. (f. me.)

