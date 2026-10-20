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Molentargius
21 ottobre 2026 alle 00:35

Ceas Aperti, due giornate  di formazione 

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Si avvia al termine la quinta edizione di Ceas Aperti, la manifestazione finanziata dalla Ras, volta a valorizzare il ruolo dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità della rete Infeas come punti di riferimento per la diffusione della cultura ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Dopo i 94 appuntamenti nei territori, domani e venerdì in programma al Parco naturale di Molentargius l’evento conclusivo interamente dedicato alla formazione degli operatori del Ceas e al confronto tra esperienze maturate nel corso dell’attività di divulgazione ed educazione ambientale. Spazio quindi a laboratori, approfondimenti e sperimentazioni: dalla coprogettazione di spazi per l’educazione ambientale, al dialogo tra scienza, arte e gioco fino all’esplorazione delle possibilità dell’AI.

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