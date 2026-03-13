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14 marzo 2026 alle 00:23

C’è Zverev tra Sinner  e la finale di Indian Wells 

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Negli States è tempo di semifinali. A Indian Wells, stasera dalle 19 tornano in campo i due dominatori del circuito mondiale: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Sul cemento californiano, lo spagnolo, numero 1 del seeding, affronterà il russo Daniil Medvedev (11), mentre l'azzurro, numero 2 del tabellone, se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev (4). Si preannuncia un match più complicato per l'altoatesino rispetto a quello agevolmente vinto nei quarti contro lo statunitense Learner Tien, regolato con un eloquente 6-1, 6-2 in 66'.

In campo la C
In campo domani la seconda giornata della Serie C regionale. Nel girone 1 maschile, il Tennis Elmas cerca continuità sui campi della Torres B. Esordio casalingo per il Tc Cagliari contro lo Sporting Quartu, mentre il Tc Arzachena cerca il riscatto ospitando il Ct Decimomannu B. Nel girone 2, il Ct Macomer vuole conquistare la seconda vittoria e ospita il Ct Decimomannu A. Match casalingo per il Tc70 Oristano contro l'Easy Tennis, derby gallurese tra Tc Terranova e Tc Tempio.

Nel girone 1 femminile, stracittadina tra Accademia Tennis e Torres, reduci dalla vittoria all'esordio. Il Quattro Mori Tennis Team ospita il Tc Ghilarza, mentre il Tc Alghero riceve la visita del Tc Cagliari B. Due squadre in testa anche nel girone 2: il Tc Porto Torres ospita il Tc Cagliari A e il Tc Terranova gioca sui campi dello Sporting Quartu. Match tra Tennis Elmas e Tc Arzachena.

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