C’è Vivicittà, divieti di transito in centro  

Divieti di transito e sosta lungo le direttrici Villanova - piazza San Cosimo piazza - San Benedetto sabato e domenica per “Vivicittà 2025”.

Divieto di transito, dalle 8 alle 12 di domenica (compresi i mezzi pubblici), nelle seguenti vie: XXIV Maggio, San Domenico, San Giacomo, vico 2, 3, 4, 5, 6 San Giovanni, via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis, piazza San Giacomo, portico Romero, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero, via Dante (semicarreggiata destra da piazza Repubblica a via San Lucifero, compresa la corsia bus e sinistra da via Alghero a piazza San Benedetto, compresa la corsia bus), via Paoli, via Tola (tratto via Satta - via Paoli), via Settembrini (tratto piazza Galileo Galilei - via Paoli), via Bosa (da piazza Garibaldi a via Tempio). Divieto di transito al passaggio degli atleti, dalle 9,30 alle 11 di domenica in via Bacaredda (incrocio con piazza Garibaldi), via Eleonora D'Arborea (incrocio con via Iglesias), via Sonnino (incrocio con via San Lucifero), via Farina (incrocio con via Dante).

Divieto di sosta dalle 18 di sabato alle 12 di domenica nelle vie XXIV Maggio, San Domenico, San Giacomo, vico 2, 3, 4, 5, 6 San Giovanni, via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero (da via Dante a via Sonnino), via Paoli via Tola (tratto via Satta - via Paoli), via Settembrini (tratto piazza Galilei - via Paoli).

