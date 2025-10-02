C’è via libera al Centro intermodale 

Dopo anni di attesa e rinvii legati soprattutto alla gestione dei costi, arriva finalmente il via libera all’apertura ufficiale del Centro intermodale di Nuoro. Dopo la bozza di convenzione col Comune, la Giunta regionale ha approvato ieri la delibera che definisce le modalità di copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, considerata strategica per il sistema della mobilità urbana ed extraurbana nel Nuorese e ultimo nodo al via ibera.

«Con questo passaggio – sono le parole dell’assessora ai Trasporti, Barbara Manca – mettiamo le basi per rendere finalmente operativo un nodo fondamentale del sistema regionale dei trasporti.Il Centro Intermodale consentirà di migliorare l’accessibilità, favorire l’uso del trasporto pubblico e ridurre la dipendenza dall’auto privata in una zona particolarmente strategica dell’Isola. È un investimento sulla qualità della vita dei cittadini e sulla coesione territoriale». Costato oltre 6,8 milioni di euro, comprende un terminal autobus con 18 stalli, parcheggio multipiano con 125 posti, servizi e locali per il personale. Per ora in bilancio sono stanziati 55mila euro per il 2026 e 45mila per 2027 e 2028. La Regione si è impegnata a sostenere anche le manutenzioni straordinarie.

