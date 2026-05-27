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Oggi alla Galleria Siotto
28 maggio 2026 alle 00:07

C’è Veronica Pala Quando fioriscono nuove forme d’arte  

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La Galleria Siotto di Cagliari si trasforma in un ambiente ibrido, popolato da sconosciute forme di vita. Oggi alle 18, lo spazio espositivo della Fondazione Giuseppe Siotto in via Dei Genovesi 114, ospita l’inaugurazione di “Florescenze”, la prima personale cagliaritana di Veronica Pala.
Curata da Alice Deledda, la mostra è il punto d’arrivo dell’artista che, dopo aver sperimentato diverse tecniche, è approdata alla ceramica. Classe 1995, nel 2014 si diploma al liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, prosegue nello stesso anno i suoi studi all’Accademia di Brera. In questi anni sperimenta varie tecniche come la calcografia, pastelli ad olio su carta, pittura su tela e altri supporti, delineando gradualmente una sua linea stilistica. Durante il suo percorso di studi, trascorre un anno a Porto, Portogallo, frequentando la Faculdade de Belas Artes do Porto. Qui, si approccia per la prima volta al mondo della ceramica, da questo momento inizia un percorso di esplorazione e costante ricerca dell’espressione attraverso la forma e il colore. Così “Florescenze” presenta i risultati della sua ricerca delle fisionomie, trasformando la Galleria in un ambiente combinato in cui si fondono elementi umani e naturali. Lo spettatore è invitato ad attraversare questo emisfero di smalti verdi e bianchi, ceramiche brune e nere e profili sconosciuti e pareidolici, alla scoperta di nuove forme di vita di cui è sconosciuta la provenienza.

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