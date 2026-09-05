SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Pensieri e parole.
06 settembre 2026 alle 00:09

C’è Valerio Lundini questa sera a Guasila 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata di chiusura, oggi, per la decima edizione del “Festival dell’Altrove”, a Guasila, con la direzione artistica di Matteo Porru.

Si inizia alle 17 con Gaja Cenciarelli che presenta il suo nuovo romanzo “Il rivoluzionario e la maestra” (ed. Marsilio), libro presentato da Serena Dandini come candidato per il Premio Strega. Il romanzo intreccia due storie: la lotta disperata di due rivoluzionari uruguaiani dei Tupamaros sotto la dittatura negli anni ‘70 e la vita precaria di una maestra nella Roma di oggi. Alle 18 sarà protagonista Gabriella Genisi, autrice de “La specchia del diavolo” (Rizzoli, 2026). Con la sua scrittura, Genisi ha contribuito a rinnovare il panorama del giallo italiano, raccontando territori, società e trasformazioni del nostro Paese. Alle 19 sarà la volta di Antonella Lattanzi, che presenterà “Chiara” (Einaudi, 2025). Scrittrice e sceneggiatrice, è autrice di una narrativa intensa e contemporanea, capace di esplorare i rapporti umani e le zone più complesse della vita individuale e collettiva. Giù il sipario alle 21.30 con Valerio Lundini. Attore, musicista, conduttore, ha costruito un linguaggio comico originale e riconoscibile, diventando uno dei protagonisti più interessanti della nuova scena dell’intrattenimento italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«La Sardegna è ora la cayenna d’Italia»

Preoccupa l’affollamento dei penitenziari  «La situazione è diventata insostenibile» 
La tragedia

«Filippo e Gabriele per sempre con noi»

Fiori, fuochi d’artificio e messaggi per i due ragazzi morti al Poetto di Quartu 
Roberto Carta
Il caso segnalato anche alla Corte dei Conti e all’Eppo, la magistratura dell’Unione europea

«Sequestrate il cantiere del parco eolico»

Esposto in Procura contro le pale tra Ittiri e Villanova Monteleone 
Alessandra Carta
Pd.

Festa dell’Unità ad Alghero

Emanuele Floris
Matrimonio milionario

San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia

Lunga notte di festa sulla nave Agata, concerto del frontman dei Coldplay 
Andrea Busia
Il dibattito

Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio

Il senatore: «Combatterò il tentativo di ricostruire la retorica del fascismo» 