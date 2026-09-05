C’è Valerio Lundini questa sera a Guasila 

Giornata di chiusura, oggi, per la decima edizione del “Festival dell’Altrove”, a Guasila, con la direzione artistica di Matteo Porru.

Si inizia alle 17 con Gaja Cenciarelli che presenta il suo nuovo romanzo “Il rivoluzionario e la maestra” (ed. Marsilio), libro presentato da Serena Dandini come candidato per il Premio Strega. Il romanzo intreccia due storie: la lotta disperata di due rivoluzionari uruguaiani dei Tupamaros sotto la dittatura negli anni ‘70 e la vita precaria di una maestra nella Roma di oggi. Alle 18 sarà protagonista Gabriella Genisi, autrice de “La specchia del diavolo” (Rizzoli, 2026). Con la sua scrittura, Genisi ha contribuito a rinnovare il panorama del giallo italiano, raccontando territori, società e trasformazioni del nostro Paese. Alle 19 sarà la volta di Antonella Lattanzi, che presenterà “Chiara” (Einaudi, 2025). Scrittrice e sceneggiatrice, è autrice di una narrativa intensa e contemporanea, capace di esplorare i rapporti umani e le zone più complesse della vita individuale e collettiva. Giù il sipario alle 21.30 con Valerio Lundini. Attore, musicista, conduttore, ha costruito un linguaggio comico originale e riconoscibile, diventando uno dei protagonisti più interessanti della nuova scena dell’intrattenimento italiano.

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