C’è un’opera d’arte sarda sulla scalinata di San Narciso 

Un’opera d’arte sulla gradinata di San Narciso a Furtei. «È una decorazione in stile sardo, un’opera sulla quale è possibile posare i piedi e immergersi in un percorso ricco di cultura, arte e storia», dice l’autore Nicholas Bembo. Le immagini ricoprono le 20 alzate della scalinata, su cui si possono ammirare figure maschili e femminili in costume sardo mentre si tengono per mano, insieme ad altre decorazioni ispirate alla tradizione isolana.

L’opera si trova nei pressi della chiesa, costruita verso la fine del 1200. A dare visibilità all’opera anche un post pubblicato su Facebook dal sindaco Nicola Cau che ha avuto molte condivisioni e commenti.( g. g. s. )

