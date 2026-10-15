C’è “Unione Cult” 

Valentina Casalena è l’ospite di “Unione Cult” , il salotto culturale del quotidiano L'Unione Sarda condotto dalla giornalista Francesca Figus oggi alle 22 e domani alle 12.15 in onda su Videolina.

Durante l’intervista, Casalena ripercorre con profonda emozione le tappe della sua vita al fianco dell’artista, a partire dal loro primo incontro avvenuto nel 1992, fino al viscerale legame sviluppato con la Sardegna, terra che ha eletto come sua dimora definitiva. L’intervista offre lo spunto per riflettere sull'incredibile e appassionata eredità artistica e umana lasci ta da Andrea Parodi. A partire dal Premio in questi giorni in corso al Teatro Massimo di Cagliari.