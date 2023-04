C’è un’avversaria per il bis di Carlo Lai 

La certezza è la candidatura del primo cittadino uscente Carlo Lai, a capo della lista civica Jerzu Futura-Carlo Lai sindaco. Tutti gli altri dubbi saranno sciolti oggi alle 12, termine ultimo per la presentazione delle liste. A meno di sorprese dell’ultim’ora l’avversario di Lai in questa tornata non sarà il quorum. A correre per la poltrona di sindaco dovrebbe infatti essere una donna, Anna Loi, lettrice di francese. Potrebbero sostenerla e accompagnarla nell’esperienza l’attuale capogruppo di minoranza Marcello Piroddi, la responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Elisabetta Piroddi e poi Francesco Orrù e Gianni Corgiolu. Un potenziale candidato in corsa per la guida della lista potrebbe anche essere l’ex vicesindaco della Giunta Congiu, ed ex consigliere nella Giunta di Mario Piroddi, Antonello Orrù.

Indiscrezioni da confermare. I colpi di scena potrebbero essere diversi: si parla di un ritorno in campo di Marcello Piroddi o addirittura che il nascente gruppo con il sostegno di Psd’Az e Forza Italia non trovi la quadra facendo tramontare il progetto elettorale.

Probabile invece che Carlo Lai porti in squadra gli stessi assessori della Giunta uscente. Da Simona Demurtas, attuale vice sindaca, agli assessori Antonella Melis, Fabrizio Contu, Andrea Allegria. Tra i papabili candidati consiglieri Alessandro Melis, Maurizio Mura, Gianfranco Melis, Nicola Serrau e poi Serafino Laconi e Marinella Deidda. Ancora qualche ora e si giocherà a carte scoperte.

