«C’è un’auto nel canale»: arrivano i sommozzatori, ma è un falso allarme 

«C’è stato un incidente e un’auto è finita nel canale». La segnalazione è arrivata ieri, poco dopo l’alba, alla Polizia Locale e immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca della vettura con l’intervento anche dei sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati d’urgenza in via Mercalli, nel tratto finale che costeggia lo stagno di Molentargius prima di collegarsi con viale Marconi. Sono stati momenti di apprensione perché sull’asfalto c’erano dei pezzi di un veicolo e dunque la segnalazione sembrava veritiera. Soltanto dopo un’ora l’allarme è rientrato: nel canale non c’era traccia di alcun mezzo, né di persone ferite. E dalle parti ritrovate a terra dagli agenti della Municipale si è risaliti al proprietario dell’auto che aveva avuto effettivamente un incidente, ma senza particolari conseguenze. Così si era allontanato dalla zona.

La segnalazione

L’intervento della Polizia Locale e dei vigili del fuoco è scattato alle prime luci dell’alba dopo una chiamata alla centrale operativa che segnalava dei pezzi di una vettura sull’asfalto e la possibilità che il mezzo fosse finito nel canale. Le pattuglie della Municipale hanno raggiunto la zona e atteso l’arrivo del personale dei vigili del fuoco. I sommozzatori hanno effettuato delle immersioni e soprattutto non sembrava esserci nessun eventuale punto d’uscita di una vettura. Intanto gli agenti hanno recuperato le parti dell’auto che si trovavano sull’asfalto: un paraurti con la targa. Da qui l’avvio degli accertamenti per arrivare al proprietario del mezzo.

L’ispezione

Non ci è voluto molto per la conferma che tutti speravano: nel canale non c’era niente. Nessuna auto, né soprattutto persone. Così la zona è stata completamente riaperta al traffico. Gli agenti hanno proseguito le ricerche del proprietario della vettura che alla fine hanno portato al risultato. Si è così scoperto che l’uomo aveva effettivamente avuto un incidente autonomo ma dopo essere finito contro il guardrail si era allontanato. (m. v.)

