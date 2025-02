C’è un’altra voragine sulla Sp 2 

É di nuovo chiusa al transito la Provinciale 2. Un profondo cedimento del manto stradale rende estremamente pericoloso il passaggio dei veicoli. Il tratto è sempre quello che dalla rotonda del castello di Acquafredda conduce a Uta, riaperto solo quaranta giorni fa, dopo un mese e mezzo di chiusura in seguito ai danni dell’alluvione dello scorso ottobre.

Il nuovo smottamento, che si trova a circa cinquanta metri dal precedente, tra i chilometri 21 e 22, ieri pomeriggio è stato transennato e messo in sicurezza dai tecnici della Provincia del Sud Sardegna. L’interdizione al traffico è prevista fino al 24 marzo, ma sembrerebbe che i lavori di ripristino, la cui partenza è prevista nei prossimi giorni, potrebbero risolversi in tempi più brevi. Una chiusura necessaria, anche se con qualche disagio per i tanti automobilisti che percorrono quotidianamente la Provinciale. Per superare il blocco, rimangono alcune strade alternative, come la Statale 130 o, da Siliqua, la Provinciale 90. (a. cu.)

