C’è una volpe ad accogliere i turisti nella Giara 

Sulla Giara, nel versante di Tuili, non sono solo i celebri cavallini ad animare il paesaggio: altri abitanti selvatici compaiono e mettono in evidenza che giustamente questo altopiano è anche casa loro.

Da un paio d’anni, ormai, una simpatica volpe fa regolarmente visita all’ingresso della Giara, proprio vicino alla postazione dei guardiani nel centro visite. «Viene quasi ogni giorno – racconta Stefano Melis, dipendente della Fondazione Altopiano della Giara – e si aggira nei pressi delle nostre postazioni, dove lasciamo qualche avanzo dei nostri pasti. Non è l’unica: anche una martora viene a farci visita e a racimolare qualche boccone». La volpe probabilmente ha la tana non lontano dalle postazioni dei guardiani.

Gli animali si mostrano soprattutto dalla primavera in poi, a orari sempre diversi e non tutti i giorni: a colazione, a pranzo, persino a merenda. Volpe e martora sono diventate una sorta di mascotte per i dipendenti, pur mantenendo il loro spirito selvatico. «Non si lasciano toccare. Tuttavia, ad esempio, la volpe permette di farsi avvicinare anche a un metro ed è cos’ possibile scattare delle belle fotografie», continua Melis.

«Sono presenze che ci riempiono di gioia: testimoniano il valore ambientale della Giara e regalano emozioni autentiche a chi la visita», afferma con soddisfazione Maurizio Concas, presidente della Fondazione.

Gli avvistamenti, se vissuti con rispetto, possono offrire un’opportunità anche dal punto di vista turistico. In fondo, storicamente il rapporto tra uomo e animale nasce da incontri semplici come questi, che da sempre segnano la storia della convivenza e del rispetto reciproco. (g. g. s.)

