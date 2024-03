C’è una vita anche nella terza età  

Restare a casa dopo la pensione? Nemmeno per sogno. È il tempo giusto per andare in viaggio, imparare l’inglese, cimentarsi nel ballo. E allora cosa c’è di meglio che frequentare l’università della terza età che sta toccando in città cifre da record.

Nell’anno accademico in corso gli iscritti hanno superato i tremila, i corsi sono 107 nella sede centrale in viale Colombo a cui si aggiungono quelli nella palestra Ferrini e poi ci sono 52 ore di conferenze e 41 lezioni sul campo.

Nuove lezioni

Negli ultimi tempi a quelle abituali, si sono aggiunte lezioni di difesa personale, di greco antico, di sofrologia (una tecnica di rilassamento), la lingua e cultura cinese, di letteratura femminile e persino di antiquariato e restauro. Che vanno ad arricchire la lista già lunghissima che comprende corsi di ballo sardo, balli di gruppo, gastronomia, astrofisica, lingue, teatro e tanto altro. Così tanti e variegati che alla fine vi partecipano anche i giovani e anche se l’età media dei soci si aggira intorno ai 70 anni, c’è la più anziana che di anni ne ha 96 e il più giovane che invece ne ha 45.

I corsi sono divisi in sette categorie: umanistici, scientifici, di lingue, dove i nonnini si cimentano persino con il cinese, artistici, musicali e corsi di attività fisica come Tai Chi. Non mancano anche i corsi a valenza sociale come gli scacchi e il bridge.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti», spiega il presidente dell’Ateneo, Gianfranco Dongu, «gli iscritti aumentano ogni anno e hanno la possibilità di scegliere tra tantissimi corsi. La nostra è tra le sedi più numerose della Sardegna e questo ci inorgoglisce. Dimostra l’interesse crescente degli iscritti ad apprendere, stare insieme, confrontarsi».

Unica pecca, «purtroppo nella sede centrale manca uno scivolo per l’acceso dei disabili, che però per fortuna abbiamo nella sede di via San Benedetto. Abbiamo fatto la richiesta al Comune, siamo in attesa».

I viaggi

E poi ci sono i viaggi, tantissimi interessanti, anche in posti lontani come l’ Uzbekistan e Iran, per conoscere altre culture e tornare portando con sé ricordi indimenticabili.Abbiamo anche diversi giovani che frequentano le lezioni», aggiunge Dongu, «le più gettonate tra questi sono soprattutto le lezioni di lingua».

Un’università in continua crescita che tre anni fa, in occasione del 25 esimo anniversario, si era regalata la pubblicazione di un annuario che raccoglie vecchi articoli e testimonianze dei soci che sono passati per quei banchi.

Corsi di tai chi

«Frequento l’università da 14 anni» racconta uno degli alunni Marco Secci 81 anni, «ora faccio i corsi di tai chi, storia della Sardegna, scrittura e lettura. In questi anni l’ho vista crescere e sono aumentati i corsi a disposizione oltre che i locali dove si seguono le lezioni. Locali ampi, sicuri e adeguati alle esigenze di noi tutti,dotati degli strumenti didattici più moderni».

L’universtà della terza età non si era fermata nemmeno durante il periodo del Covid. Giusto il tempo di organizzarsi e ci si era spostati online, per sentirsi vivi anche se chiusi in casa.

