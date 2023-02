C’è una taglia sul killer del levriero  

Cinquemila euro per scoprire chi ha scuoiato il levriero, nei giorni scorsi, nella strada vicinale 7 Funtane, a poca distanza dal quartiere di Carbonizzi. A mettere una taglia sul killer del cane è l’Aidda, l’associazione italiana difesa animali ed ambiente, rivolta a «chiunque con una denuncia formale fatta davanti alle autorità preposte permetta di individuare, processare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori di questo crimine».

Sdegno

L’indignazione generale per la macabra esecuzione dell’animale, spellato e dissezionato in diverse parti, si traduce quindi in una mobilitazione concreta. Dettata anche dal timore che l’azione si possa ripetere, ai danni di altri cani, con le stesse modalità dalle tinte horror. «Un orrore indescrivibile - continuano infatti gli animalisti- un crimine il cui responsabile deve pagare la sua pena anche se purtroppo le leggi in Italia per chi commette simili reati di fatto non prevedono pene di una severità rapportata all’atrocità del crimine commesso».

Giallo

Resta il mistero sull’esecuzione del levriero, abbandonato dietro una cabina elettrica della località La Cruzitta, e ritrovato da un passante che portava in giro i suoi meticci. Subito dopo la denuncia e l’arrivo delle guardie zoofile che hanno riconosciuto in quei poveri resti la conformazione di un cane, confermata poi da una veterinaria. Proprio quest’ultima ha riscontrato le caratteristiche di un levrieroide, specie non molto diffusa nel sassarese.