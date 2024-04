«C’è una sparatoria», allarme a Pirri 

Qualcuno nei dintorni ha sentito, o così gli dev’essere sembrato, il rumore di un colpo di pistola e ha chiamato il numero unico delle emergenze uno-uno-due per dare l’allarme. E i carabinieri hanno risposto con un grande schieramento di forze in campo, pronte ad affrontare una sparatoria. Cinque pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia e della stazione di Pirri si sono precipitate in via Enrico Toti, una delle strade principali della Municipalità cagliaritana, e stringendo tra le mani i mitra erano pronte a tutto. Si è vissuto qualche minuto di tensione, fino a quando i carabinieri non hanno fatto irruzione in un appartamento nel quale convivono - con una certa fatica per via di evidenti differenze caratteriali - due fratelli. La lite c’era stata, con toni concitati, ma oltre le parole non si era andati: quel suono che qualche residente nella zona ha scambiato per un colpo di pistola, evidentemente era invece un rumore provocato probabilmente da un oggetto sbattuto da qualche parte oppure caduto sul pavimento. Di pistole, nemmeno l’ombra: al loro posto, lo stupore tra i due fratelli nel vedere la strada piena di carabinieri e nel sentirsi chiedere di consegnare l’inesistente arma.

La telefonata

L’allarme è giunto alla centrale operativa della Compagnia di via Nuoro qualche minuto prima delle 19. Il testimone che ha parlato con l’operatore ha parlato di un colpo d’arma da fuoco, il che significa ovviamente il massimo livello d’allarme per tutte le forze dell’ordine. Così, via radio, è partita dalla centrale la disposizione a tutte le pattuglie di convergere in via Enrico Toti. A sirene spiegate, ne sono giunte quattro del Nucleo operativo radiomobile (il settore della Compagnia che si occupa del pronto intervento) e quella della stazione di Pirri, la meno distante in quel momento dal luogo della presunta sparatoria, segnalata in un appartamento che si trova all’altezza dell’incrocio con via Dandolo.

L’intervento in forze

Il rischio era altissimo, secondo quanto aveva detto il testimone via telefono alla centrale operativa, quindi i carabinieri sono arrivati mitra in pugno e con il giubbotto antiproiettile indosso. Le cinque “gazzelle” hanno chiuso via Toti e i militari si sono appostati nei luoghi giudicati strategici in scenari come quello di ieri. Un gruppo di uomini e donne in divisa ha invece attraversato il portone dello stabile dal quale risultava che provenisse il suono di un colpo d’arma da fuoco e hanno raggiunto l’appartamento indicato dal testimone. Dopo aver intimato a chi era all’interno di aprire la porta dell’abitazione, si sono ritrovati di fronte i due fratelli con un’espressione stupefatta: «Che succede? Perché siete qui?». Pochi scambi di battute e l’equivoco è stato risolto: la sparatoria non era mai avvenuta e i due giovani avevano semplicemente litigato. A quel punto, dopo aver avvisato la centrale che nessuno aveva fatto fuoco con un’arma, quattro pattuglie hanno ripreso il proprio percorso in giro per la città, mentre l’equipaggio della quinta ha identificato i due fratelli che avevano litigato, e che non saranno denunciati alla Procura perché non hanno commesso reati.

