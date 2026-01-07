«C’è una Pro Loco da salvare» 

Dopo 17 anni di attività ininterrotta, la Pro Loco di VIllasor rischia una battuta d’arresto. L’associazione vive una fase di stallo in seguito alle dimissioni della quasi totalità del Consiglio direttivo e all’esito negativo delle elezioni convocate lo scorso 8 novembre. Uno spiraglio potrebbe però aprirsi già da oggi, come spiega Fabio Manca, uno dei consiglieri rimasti: «È prevista una riunione. Per lavoro mi trovo fuori Sardegna per altri sei mesi. Il futuro dipenderà dall’evolversi della situazione, ma insieme a Carlotta Scano e Antonella Pilloni siamo ancora operativi nella Pro Loco».

A rassegnare le dimissioni, per motivi personali, erano stati il presidente Roberto Setzu, la segretaria Laura Floris e il cassiere Salvatore Sanna, dopo le precedenti uscite del vicepresidente e di un consigliere. L’assenza di un direttivo operativo rende impossibile pianificare le attività, mettendo a rischio appuntamenti storici come la tombolata della Befana, il falò di San Sebastiano, la sfilata di Carnevale, la sagra, i mercatini di Natale e altri appuntamenti che negli anni hanno rappresentato momenti di aggregazione e promozione del paese.

Nei giorni scorsi anche il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Pierpaolo Porcu, che in passato ha fatto parte della Pro Loco, ha lanciato un appello affinché emergano nuove disponibilità per evitare l’interruzione delle attività: «Le dimissioni di una parte del direttivo potrebbero portare a una sospensione delle iniziative che Villamar non merita. Non per responsabilità individuali, ma perché il volontariato necessita di essere continuamente rinnovato, sostenuto e condiviso. Dietro ogni rassegna ci sono persone che hanno scelto di impegnarsi per il paese. Come assessore, ma prima ancora come cittadino, sento il dovere di lanciare un appello sincero: non lasciamo spegnere un pezzo della nostra comunità. La Pro Loco non è di qualcuno, è di Villamar e dei villamaresi».

All’appello si associa anche la minoranza consiliare. Valerio Porcu sottolinea: «Nonostante l’encomiabile impegno di molti volontari e dei vicinati, che ringraziamo, alcune manifestazioni possono essere organizzate esclusivamente dalla Pro Loco. Per questo è fondamentale che l’associazione continui a esistere. È necessario comprendere le cause che hanno portato a questa situazione e fare tutto il possibile per rimettersi subito in moto». (g. g. s.)

