C’è una perdita idrica: crepe nell’asfalto appena rifatto 

Frana l’asfalto in via Bonaria. Il primo segno di cedimento è un piccolo foro al centro della strada che da giorni stava preoccupando i residenti della zona. Uno di questi è Salvatore Pinna che spiega: «Qui c’era un chiusino dell’acqua che era stato tappato. Così come è stato sigillato anche un tombino che si trova poco distante. Così a pochi mesi dal rifacimento del manto stradale ci troviamo già con questi cedimenti».

Ieri l’intervento della ditta che, come spiegano dal Comune, «ha stabilito che si tratta di una perdita idrica di Abbanoa. Stiamo procedendo con la sistemazione dei cartelli e abbiamo già segnalato la questione ad Abbanoa».

A bordo strada poi altro problema. I lavori di alcune ditte esterne sono stati rattoppati non con l’asfalto ma con il cemento. «Mi chiedo perché non abbiano fatto riasfaltare come si deve», prosegue Pinna.

Stessa situazione, con relative proteste da parte di residenti e automobilisti, si sta verificando anche in via Della Musica dove sono in corso i lavori di Enel distribuzione. Anche qui lo scavo che taglia tutta la strada dove era stata tracciata a nuovo la pista ciclabile è stata riparata, almeno per ora, con il cemento.

RIPRODUZIONE RISERVATA