C’è una Pazza Idea che ci gira in testa 

Se anche ci costa fatica, il cambiamento è la cifra della vita e comprenderlo è necessario per sopravvivergli. E poiché questi tempi in particolare cambiano di corsa, il Festival Pazza Idea di Cagliari, organizzato dall’associazione Luna Scarlatta, gli ha dedicato la dodicesima edizione intitolandola “Abitare le trasformazioni“. Come di consueto, la rassegna letteraria si svolgerà al Ghetto (grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di rimandare a gennaio la ristrutturazione del centro), da giovedì 23 a domenica 26 novembre. Un calendario fitto di appuntamenti che si allunga di un giorno, rispetto all’edizione scorsa, e che prevede incontri con gli autori e le autrici, reading, mostre, workshop gratuiti -“un “unicum“ tra i festival letterari“, e un dj set a conclusione della kermesse, domenica sera.

I personaggi

Di rilievo e apprezzati dal grande pubblico, gli ospiti del Festival, alcuni dei quali come Vera Gheno, sociolinguista italo-ungherese, presenti fin dalle prime edizioni. Da Enrico Deaglio, storica firma del giornalismo italiano, che presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo libro, “C’era una volta in Italia“, dedicato agli anni Sessanta, a Leo Ortolani con il suo albo illustrato sui tarocchi, appena uscito in libreria, alle voci poetiche italiane più importanti come Milo De Angelis e Patrizia Valduga. La poetessa veneta presenterà, per la prima volta in Italia, la seconda dopo Parigi, un recital delle sue poesie da “Donna di dolori“ (Einaudi 1991), accompagnata dal bandoneon di Daniele Di Bonaventura. Con il documentario a lei dedicato “Le mie poesie non cambieranno il mondo“, di Annalena Benini e Francesco Piccolo, sarà ricordata anche un’altra poetessa italiana molto amata, Patrizia Cavalli, morta l’anno scorso. Ci saranno poi, gli scrittori Melania Mazzuco, Roberto Cotroneo, la giovane autrice Veronica Raimo; Paolo Milone, scrittore e psichiatra, e Matteo Bianchi che dialogheranno sul tema della morte; l’attore Andrea Bosca; i cantautori Giovanni Truppi e Maria Antonietta, il musicista Luigi Frassetto. E ancora, l’illustratore Fabio Magnasciutti con la mostra “Tali e quadri“, e il fotografo Fabio Lovino nel cui portfolio ci sono i ritratti di artisti italiani e internazionali come Robert De Niro, Al Pacino, Isabelle Huppert, Marco Bellocchio, Nanni Moretti.

«I nuovi alfabeti»

I libri e la letteratura -“bussola costante e originaria“ di Pazza Idea- la musica, la poesia, l’arte, la comunicazione, sono gli ambiti in cui si muove il Festival, inserito nella Rete Nazionale dei Presidi del Libro e diretto da Mattea Lissia. Con l’ambizione di «non limitarsi a osservare le trasformazioni, ma di abitarle, quelle fuori e dentro di noi. Emozioni, legami e nuovi alfabeti delle relazioni, i cambiamenti del post-pandemia, le forme del lavoro e le scelte sui linguaggi, e al centro l’umanità e le sue contraddizioni». Un panel, in particolare, sarà dedicato all’intelligenza artificiale, una delle più dirompenti trasformazioni degli ultimi anni raccontata attraverso lo sguardo e le esperienze di chi l’ha incontrata e studiata: Francesca Lagioia e Mafe De Baggis. Infine, uno spazio speciale è rivolto a “Cultura, attivismo e digitale. Luci e ombre di un pianeta in trasformazione“ con Giada Arena, Beatrice Cristalli e Silvia Semenzin,

Organizzata con il contributo della Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna, la manifestazione vanta numerose collaborazioni: con il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università di Cagliari, il Muacc (Museo universitario delle Arti e delle culture contemporanee), il Corso di laurea di Scienze della Comunicazione, e il CTM Spa che per il Festival ha predisposto il servizio Amico Bus. Il programma di Pazza Idea è su pazzaidea.org

