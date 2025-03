C’è una nursery al tribunale dei minorenni 

Nell’edificio che ospita il tribunale dei minori ieri è stata inaugurata la nursery dedicata a tutte le mamme che necessitano di avere uno spazio riservato per l’allattamento e l’accudimento dei piccoli, ma anche i dipendenti e gli avvocati che accedono nella struttura con i propri figli piccoli.

La stanza ricavata al primo piano dell’edificio di via Dante che ospita l’amministrazione giudiziaria per i minori è stata arredata grazie a un finanziamento ottenuto dal ministero della Giustizia. Completano l’arredamento della saletta, due tele realizzate nell’ambito del progetto “Murales” dai ragazzi seguiti dall’Ufficio servizi sociali per i minorenni (Ussm) diretto da Roberta Corsi.

Ad assistere, a titolo gratuito come volontario, i minori sottoposti a procedimenti penali alla realizzazione dei lavori d’arte è l’architetto Carlo Erminio.

