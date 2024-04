C’è una nuova crepa sul ponte san Pietro 

Nuova crepa nell’asfalto sul ponte san Pietro di Sestu. Lo scorso febbraio gli automobilisti si erano un po’ sorpresi e anche spaventati dopo aver visto alcune fenidture sull’asfalto temendo anche un crollo, ma erano state in breve coperte.

Ieri però il problema si è ripresentato e sul ponte si è formata nuovamente una buca abbastanza profonda. Gli interventi passati sono stati comunque una soluzione temporanea. La crepa si trova proprio in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione del ponte, un pezzo di metallo che si può anche intravedere avvicinandosi. La situazione è stata segnalata al Comune dai cittadini preoccupati, e probabilmente interverranno molto presto gli operai per coprirla. Ma è in corso uno studio sul ponte ed è prevista la sostituzione di uno dei giunti, cosa che richiederà anche il blocco del traffico.

