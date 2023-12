C’è una mano sarda nel primo trapianto di un cuore fermo  

Un trapianto di cuore da un donatore con il cuore fermo. Tra i cardiochirurghi che hanno effettuato l’intervento c’è anche un sardo, Antioco Cappai, 44 anni, di Sinnai, che ha operato con altri quattro specialisti: Claudio Russo, Aldo Cannata, Bruno Merlanti e Guido Maria Olivieri. L’operazione è stata eseguita nella struttura di Cardiochirurgia e del Trapianto del cuore del Niguarda di Milano, diretta dal dottor Russo. «Il cuore – ha spiegato il dottor Cappai – è rimasto fermo per 20 minuti e ha ripreso a battere grazie a tecniche di riperfusione cardiaca e grazie alla circolazione extracorporea. È stato possibile così impiantarlo con successo, in un paziente con grave cardiopatia. Attualmente il ricevente è in buone condizioni generali e prosegue il suo percorso di cure ospedaliere».

L’intervento

Il trapianto è avvenuto in due sedi separate. A Varese c’era il donatore: una équipe di cardiochirurghi, cardioanestesisti e perfusionista da Milano Niguarda si è così recata presso l’ospedale di Varese per il prelievo. «In questa sede, dopo la desistenza terapeutica per gravi cause neurologiche – ha spiegato ancora il dottor Cappai – si è fatto ripartire il cuore dopo 20 minuti di arresto con tecniche di riperfusione cardiaca e di circolazione extracorporea. Per quasi due ore, in una sala operatoria gremita, si è osservato il funzionamento ventricolare del cuore che è apparso ottimale. Al termine della valutazione, in concomitanza allo svezzamento della circolazione extracorporea, si è proceduto al prelievo cardiaco e dei restanti organi (fegato e reni). Il cuore prelevato, in ipotermia nel ghiaccio e in una soluzione di preservazione, è stato quindi trasportato in auto medica al Niguarda di Milano dove è stato possibile impiantarlo ed osservare una piena ripresa della funzionalità».

Il chirurgo

Antioco Cappai ha lasciato Sinnai 20 anni fa. Vive a Milano, è sposato, ha quattro figli. Il più grande ha 14 anni. Torna a Sinnai per le vacanze estive. Qui ci sono i genitori, gli altri familiari stretti. «Sono sardo e sinnaese doc e in ospedale con i pazienti sardi parlo in sardo». Al Niguarda ne arrivano tanti? «Si, soprattutto negli ultimi anni». Questo tipo di intervento cosa cambia? «Abitualmente il prelievo di cuore da un donatore è eseguito in seguito a morte cerebrale. Normalmente quindi il prelievo avviene con gli organi funzionanti e con il cuore battente. In questo caso il decesso del donatore avviene per morte cardiaca dopo desistenza terapeutica: il cuore viene fatto ripartire solo dopo 20 minuti imposti dalla legislazione attuale. Un tempo che è stato considerato troppo lungo per poter garantire una buona funzionalità cardiaca in previsione di un trapianto. L’importanza di tale procedura innovativa risiede nell’incremento delle possibilità future di ricevere un cuore per pazienti in lista d’attesa».«Ultimamente in Italia mediante tecniche di riperfusione cardiaca e di circolazione extracorporea – chiude Cappai – si è riusciti a far ripartire il cuore con una funzione soddisfacente. La cardiochirurgia di Padova è stato il primo centro in Italia ad eseguire questo tipo di intervento nel 2023».

RIPRODUZIONE RISERVATA