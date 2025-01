C’è una crepa, trasloco a scuola 

È stata messa sotto la sorveglianza dei tecnici la scuola primaria di Sanluri e gli alunni nel frattempo sono stati trasferiti in altre aule. Lo comunica il sindaco, Alberto Urpi, con questa premessa: «Rassicuro le famiglie, non c’è nessun pericolo per studenti e docenti. Capiamo le preoccupazioni, ma ci tengo a precisare che la scuola e la sicurezza degli studenti sono la nostra priorità. Per questo abbiamo attivato tutte le azioni necessarie con la massima urgenza».

L’allarme è scattato quando, nei giorni scorsi, il personale dell’Istituto comprensivo ha notato delle crepe nel muro esterno accanto all’ingresso principale del caseggiato scolastico che si trova in via Giovanni XXIII. «Appena ricevuta la segnalazione dalla scuola – ricorda Urpi – abbiamo transennato quella parte dell’ingresso interessato, in via precauzionale, in modo da permettere una perizia tempestiva. Già dal giorno dopo è stato eseguito il sopralluogo degli ingegneri strutturisti dell’Università di Cagliari per la verifica statica, con la strumentazione che viene utilizzata in questi casi. Siamo in attesa dei risultati per avviare gli interventi e risolvere il problema. Ad averne necessità, potrebbe essere un eventuale consolidamento della base su cui poggia un pilastro».

Nel frattempo gli alunni delle tre classi che sono ospitate nella parte dell’edificio interessata dalle lesioni, per sicurezza sono stati trasferiti in altre aule del corpo centrale. Le preoccupazioni del personale restano. Ma anche il vice sindaco, Paolo Usai, nelle vesti anche di tecnico del settore, tranquillizza: «Sul caso c’è la massima attenzione e nulla verrà trascurato. Il fatto che le crepe si trovino lateralmente a uno dei pilastri, fa supporre che si tratti di un segnale strutturale, magari legato alla siccità. Ricordiamo che la costruzione sorge in una zona attualmente in sofferenza in quanto ricca di acque, ci sono numerosi pozzi. Se così fosse basterebbe intervenire in quel tratto. Il resto del caseggiato è sicuro».

