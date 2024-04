C’è una crepa nel muro, classe evacuata 

Un rumore fortissimo udito da tutti i bambini e dalla maestra: si è aperta una lunga spaccatura su una parete del’aula che è stata evacuata. Paura ieri mattina nelle scuole medie di via Tigellio - che da alcuni mesi ospitano anche gli alunni delle elementari di via Sant’Efisio - per l’apertura di una crepa su un muro.

Il fatto

L’episodio si è verificato poco prima delle 10,30 nell’aula al piano terra che ospita i bimbi della Prima A: la dirigente scolastica, Francesca Cellamare, ha interdetto il locale sino a quando il problema non sarà risolto. Una decisione che a fatto storcere il naso a molte mamme, che si aspettavano in via cautelativa la chiusura dell’intero istituto. «Ci preoccupa - racconta una delle madri dei bambini che frequentano la scuola - che la dirigente abbia deciso di chiudere solo quell’aula, lasciando aperto il resto della scuola: oltretutto la nostra rappresentante di classe ha chiesto alla dirigente se non fosse il caso che andassimo a prendere i nostri figli, ma le ha risposto che i bimbi dovevano rimanere a scuola e non era il caso di creare allarmismi».

L’allarme

E viste le telefonate arrivate ieri mattina ai vigili del fuoco, più di un genitore - preoccupato che quella crepa potesse nascondere un cedimento strutturale - ha preferito vederci chiaro. La preoccupazione è scemata solo quando il Comune è intervenuto per fare luce sull’accaduto.

La vicesindaca Elisabetta Loi tranquillizza i genitori degli alunni delle elementari e delle medie di via Tigellio: «Innanzi tutto è bene ricordare che stiamo parlando di una scuola rimessa a nuovo solo pochi mesi fa. Dopo che siamo stati contattati dalla dirigente scolastica abbiamo immediatamente effettuato un sopralluogo con un ingegnere strutturista che, per tenere controllo la crepa, ha posizionato degli specchietti sulla parete. La struttura della scuola è stata realizzata con delle travi d’acciaio, le pareti sono costituite da pannelli di gesso, la crepa si è formata in uno di questi, ma non esiste alcun problema sulla solidità generale dell’istituto. Ad alimentare la psicosi sono state delle foto circolate nelle varie chat, che ritraevano una spaccatura - in realtà vecchia - su una parete esterna al primo piano dell’istituto, che nulla ha a che fare con quella che si è formata adesso». Domani i tecnici torneranno a scuola per verificare lo stato della crepa sul muro della 1ª A, per poi mercoledì risolvere il problema. «Nessun dubbio - garantisce Elisabetta Loi - per i professionisti che hanno visionato la crepa: la scuola è più che solida».

