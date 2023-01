«C’è una caserma da non spostare» 

«Si è arrivati a questa situazione per un difetto di forma - dichiara Antonio Giordano, comandante dei vigili del fuoco di Nuoro -. Anche perché, metà terreno è stato pagato e liquidato. Noi vigili del fuoco non c’entriamo nulla». Giordano aggiunge: «Alla fine gli eredi stanno ottenendo quello che volevano: ovvero il pagamento dell’indennità, anche perché non è certo ipotizzabile lo smantellamento della caserma. Sì, vedo poche alternative, d’altronde dopo il Consiglio di Stato resta solo il ricorso in Cassazione come ultima spiaggia».

Per comprendere l’origine della spinosa questione occorre tornare indietro di circa 25 anni. È nel 1998 che l’idea di una caserma dei vigili del fuoco nella zona di Funtana Buddia prende forma. È in quel periodo che il progetto approvato dalla Regione viene affidato alla Edilit Srl, con annesso decreto “di occupazione d’urgenza” delle aree coinvolte. Un errore, almeno a sentire i giudici romani che hanno evidenziato il mancato completamento della procedura di esproprio avviata dal Comune.

«Per il Comune è un’altra mazzata: non ci voleva proprio, il 2023 non è iniziato per niente bene - dice Fabrizio Beccu, vicesindaco di Nuoro e assessore dei Lavori pubblici -. Affronteremo anche questa ennesima spada di Damocle che abbiamo ereditato. Adesso daremo tutto in mano ai legali per verificare quale sia la strada migliore da percorrere».

«Per il Comune è un’altra mazzata: non ci voleva proprio, il 2023 non è iniziato per niente bene - dice Fabrizio Beccu, vicesindaco di Nuoro e assessore dei Lavori pubblici -. Affronteremo anche questa ennesima spada di Damocle che abbiamo ereditato. Adesso daremo tutto in mano ai legali per verificare quale sia la strada migliore da percorrere».

Il responso del Consiglio di Stato, che restituisce agli eredi Guiso-Gallisai l’area dove oggi sorge la caserma provinciale dei vigili del fuoco, si abbatte sul municipio, crea un nuovo terremoto. «Dovremo iniziare un’interlocuzione con il Ministero, l’impresa coinvolta e gli eredi - dice Beccu -. Mi pare improbabile, comunque, che la caserma possa essere spostata entro un anno. Ci sarà senz’altro una transazione».

Esproprio e vizi di forma

Per comprendere l’origine della spinosa questione occorre tornare indietro di circa 25 anni. È nel 1998 che l’idea di una caserma dei vigili del fuoco nella zona di Funtana Buddia prende forma. È in quel periodo che il progetto approvato dalla Regione viene affidato alla Edilit Srl, con annesso decreto “di occupazione d’urgenza” delle aree coinvolte. Un errore, almeno a sentire i giudici romani che hanno evidenziato il mancato completamento della procedura di esproprio avviata dal Comune.

«Si è arrivati a questa situazione per un difetto di forma - dichiara Antonio Giordano, comandante dei vigili del fuoco di Nuoro -. Anche perché, metà terreno è stato pagato e liquidato. Noi vigili del fuoco non c’entriamo nulla». Giordano aggiunge: «Alla fine gli eredi stanno ottenendo quello che volevano: ovvero il pagamento dell’indennità, anche perché non è certo ipotizzabile lo smantellamento della caserma. Sì, vedo poche alternative, d’altronde dopo il Consiglio di Stato resta solo il ricorso in Cassazione come ultima spiaggia».

Ritardi di pagamento

La guida dei vigili del fuoco barbaricini conosce molto bene la vicenda e non nega certo i ritardi nei pagamenti a favore degli eredi Guiso-Gallisai. Al tempo stesso, però, fa capire come la richiesta attuale sia da definire eccessiva (si parla di un importo vicino al milione di euro, ndr ). «Il mio augurio è che questa situazione possa essere chiusa nel migliore dei modi e che agli eredi venga certamente dato quella spetta - afferma Antonio Giordano -. Devono essere pagati, senz’altro, ma con il giusto indennizzo».

Il comandante sentenzia: «Di certo non si può pensare di spostare la caserma, un immobile che mi pare sia costato la bellezza di 5 miliardi delle vecchie lire». Giordano ha una certezza: «La caserma non verrà smantellata ma devo dire che non l’avrei mai costruita in quella zona. È il punto più freddo di Nuoro, in inverno esposto a un vento gelido. Quando siamo arrivati lì, vent’anni fa, non c’erano neppure le strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata