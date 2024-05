C’è un ultimo grande romanzo di Paul Auster 

Arriverà nelle librerie italiane postumo, a ottobre 2024, “Un paese bagnato di sangue” di Paul Auster, lo scrittore, poeta, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico americano morto pochi giorni fa, il 30 aprile, a 77 anni. Lo annuncia la casa editrice Einaudi che lo pubblicherà nella traduzione di Cristiana Mennella.

È un saggio, accompagnato dalle fotografie di Spencer Ostrander, sull'epidemia di sparatorie di massa nell'America del nostro tempo. Un libro che va alle radici dell'ossessione americana per le armi da fuoco. Attraverso parole forti e schiette e immagini di posti anonimi e deserti dove non ci sono persone, Auster e Ostrander raccontano le ferite di un intero Paese.

Uscito negli Stati Uniti nel 2023 con il titolo “Bloodbath Nation”, questo libro è una vigorosa denuncia e un invito urgente a una profonda riflessione, il ritratto spietato e intenso di un Paese chiamato a rispondere, insieme al resto del mondo, a una domanda fondamentale: in che tipo di società vogliamo vivere?

Pubblicato in Usa prima del romanzo “Baumgartner”, uscito invece in Italia nel 2023, sempre nella traduzione di Mennella, “Un paese bagnato di sangue”, di cui era prevista in Italia l'uscita a ottobre anche prima della morte dello scrittore, sarà dunque l'ultimo libro edito da Einaudi dell'autore de “La Trilogia di New York”, ma non è escluso che possano spuntare degli inediti di Auster. “Baugmartner”, che vede protagonista un professore di filosofia, vedovo, che non riesce a rassegnarsi alla perdita dell'amata moglie Anna, traduttrice e poetessa, resta comunque al momento l'ultimo romanzo di Auster.

