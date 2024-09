C’è un turismo  responsabile in Ogliastra 

Sei giornate, quattro escursioni, due concerti, due laboratori, tre conferenze, degustazioni di cibo locale, conoscenza degli abitanti e visite nei siti archeologici legate e sviluppate secondo un unico tema: Radici in movimento. Dove mai andiamo? Sempre a casa. La tappa ogliastrina di IT.A.CA’ - una delle quindici tappe del festival nazionale del turismo responsabile - vuole sottolineare come il territorio di riferimento non è più necessariamente quello di nascita, ma è dove le persone decidono, per scelta o meno, di mettere radici con la possibilità di spostarsi in giro per il mondo.

I luoghi

Il festival prenderà il via venerdì e andrà avanti sino al 22 settembre, tra Lanusei, Arzana e Villagrande Strisaili, e attraverso un ricco e variegato programma sarà possibile scoprire o guardare con occhi nuovi il patrimonio di persone e saperi custoditi con garbo e accoglienza.

A piedi

Gli ospiti attraverseranno a piedi e con tutti i sensi luoghi ricchi di storia, tradizioni e cultura, per scoprire le radici storiche e comuni di chi in Ogliastra e a Lanusei, Villagrande Strisaili e Arzana è approdato. Promette di essere luogo di incontro non solo di persone ma anche di idee orientate a progettare insieme un futuro in armonia con l’ambiente e con la comunità. Il tema scelto dalla rete nazionale per questa XVI edizione 2024 gioca sul binomio tra turista e migrante, esplorando in tutte le sue tensioni e contraddizioni, in un tentativo di tenere insieme globale e locale, l’esotico e il giardino sotto casa.

A Caliumi

l convegno “Radici in movimento”, seguito da un concerto di musica classica con composizioni di Mozart e dall’esperienza all’osservatorio astronomico Caliumi, aprono il festival, per poi lasciare spazio alle escursioni sul Gennargentu, alle visite ai siti archeologici anche in notturna, alle esperienze e ai laboratori di cucina tipica e di antichi mestieri, alle esplorazioni in canoa del lago Bau Muggeris, fino alle cascate di Bau Mela e ai trekking nei luoghi più suggestivi del territorio. Per due weekend, i visitatori potranno percorrere un sentiero che lega e connette bellezze naturali, storia e cultura di una realtà offrendo gli spunti per conoscersi e conoscere il territorio sotto diversi, e sempre nuovi, aspetti. Elementi fondamentali per uno sviluppo sostenibile e in armonia con a natura.

