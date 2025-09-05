VaiOnline
Provincia.
06 settembre 2025 alle 00:21

C’è un tesoro per le scuole 

Stanziati 24 milioni di euro per interventi strutturali in otto istituti 

Edilizia scolastica, un tesoretto di 24 milioni di euro per 8 scuole secondarie di secondo grado della provincia del Medio Campidano: licei, istituti tecnici e professionali. Mai in passato così tanti soldi per gli istituti superiori, importanti finanziamenti grazie alle risorse prima del Pnrr e ora del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 della Regione. La cifra più consistente di 17 milioni e mezzo di euro è dei giorni scorsi: 12,6 destinati alla costruzione di un nuovo liceo scientifico a San Gavino, 4,9 andranno invece all’unico istituto agrario del territorio “Alessandro Volta” di Villacidro, nella zona di Turrighedda.

Tetti colabrodo

«Vecchi e nuovi progetti – dice il commissario Roberto Cadeddu – si inseriscono nella strategia volta a rinnovare il patrimonio scolastico, garantendo edifici più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea. Le criticità maggiori, che si trascinano ormai da diversi anni, sono i tetti colabrodo che obbligano il personale a sistemare bacinelle nella aule e nei corridoi per la raccolta delle acque piovane, creando umidità e muffa alle pareti. In più c’è l’aggravante dei danni arrecati alle aule informatiche, inutilizzabili per via dei computer e dell’altra attrezzatura tecnologica, necessariamente protetta con teloni impermeabili». Il caso più eclatante è il liceo di San Gavino, ad aprile l’aula si è letteralmente allagata. «Verificato che c’era stata già una richiesta di finanziamento, ho sollecitato quella che nel frattempo è diventa emergenza. Presi accordi col Comune il primo passo sarà l’esproprio di un’area nei pressi dell’ospedale, parte dei privati e parte della diocesi». L’altra novità è la scuola agraria: ai lavori in corso per la costruzione di una palestra per complessivi 1.117.225 euro, si sommano 4,9 milioni per la demolizione, la bonifica dell’amianto, l’adeguamento e la messa in sicurezza della struttura.

I dettagli

Si tratta di lavori in corso, salvo imprevisti alcuni verranno ultimati col suono della prima campanella fissato al 15 settembre. «In ogni caso – assicura il commissario – nessun intralcio per la ripresa delle lezioni, l’accoglienza degli alunni sarà garantita. Fra questi il Buonarroti di Serramanna, con 1.460.700 euro per opere di efficientamento energetico; infine due interventi in corso per 1.604.386 euro ad Arbus, somma interamente utilizzata per l’Istituto professionale per servizi alberghieri e di ristorazione di via Angioy. «Per il Campidano – conclude Cadeddu – si tratta di un risultato di grande rilievo, avrà un impatto concreto sulla vita quotidiana degli studenti, delle famiglie e delle comunità scolastiche, rafforzando al contempo l’offerta educativa del territorio. Una risposta attesa da genitori e alunni che lamentano i disagi fra nella aule e nelle palestre».

