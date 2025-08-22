C’è un tesoro da recuperare: tributi evasi per un milione 

Oltre un milione di euro di tributi evasi: il Comune di Serramanna corre ai ripari. Il totale di Imu, Tasi e Tari da riscuotere non è affatto di poco conto per l’amministrazione che ora prova a battere cassa inviando una pioggia di cartelle per gli anni 2017, 2018 e 2019.

I numeri

Espletate le procedure, come dire, più morbide quali solleciti bonari e ingiunzioni, il Municipio attiva le procedure più stringenti e passa all’incasso di una cifra di tutto rispetto, per l’esattezza un milione e undicimila euro complessivi. L’ufficio Tributi ha già affidato all’Agenzia delle entrate il compito di riscuotere 625mila euro di Imu a carico di 1.483 evasori. Il procedimento è replicato per la Tasi (112mila euro per 706 soggetti che non hanno versato a suo tempo la tassa) e per la tassa rifiuti (Tari) che ha visto passare sotto la lente dei funzionari dell’ufficio Tributi del Comune ben 789 furbetti dell’F24, per un’evasione complessiva di 274mila euro.

L’analisi

«Una metà del totale evaso è fisiologica, pensiamo alle proprietà iperfrazionate degli immobili oggetto di eredità e successioni mai concluse – dice il sindaco Gabriele Littera –. Dall’altra, in particolare se ci si riferisce alla Tari, si parla di una quota di utenti che non emergevano nei ruoli Tari almeno fino al nuovo appalto e alle nuove regole di ritiro». L’iscrizione a ruolo per la riscossione coatta di quasi tremila cittadini che hanno eluso il pagamento rappresenta l’epilogo dell’attività di accertamento che a Serramanna, dopo il nuovo appalto rifiuti, ha avuto un cambio di marcia. Punto di partenza, gli accertamenti predisposti e notificati nel 2022, a cui è seguita l’attività di verifica sui versamenti volontari effettuati dai contribuenti che hanno portato a risultati sorprendenti di oggi: all’appuntamento con l’F24, allegati agli accertamenti esecutivi maggiorati della sanzione del 30 per cento della somma evasa, erano mancati 2.978 contribuenti.

Ognuno di loro, da qui poco tempo, si vedrà recapitare la cartella esattoriale.

